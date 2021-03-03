Galatasaray başkentte yara aldı

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 yenilen Galatasaray'ın 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Sarı-kırmızılılarda Mustafa Muhammed, kırmızı kart gördü.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi MKE Ankaragücü, İbrahim Akdağ'ın 45+1. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapattı.
Başkent temsilcisi 55. dakikada Saba Lobjanidze ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0
Galatasaray, bu golden 2 dakika sonra bir şok daha yaşadı. Sarı-kırmızılı ekibin ara transferde kadrosuna kattığı ve attığı gollerle göz dolduran Mısırlı forvet Mustafa Muhammed, rakibine yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.
Son anlarda baskısını artıran Galatasaray, 90+3'te Kerem Aktürkoğlu ile farkı 1'e indirdi: 2-1
6 maç sonra galip gelen MKE Ankaragücü, puanını 23'e çıkardı ve kümede kalma yolunda umutlandı. 57 puanda kalan Galatasaray ise averajla liderliğini sürdürdü.
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