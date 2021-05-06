Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yeniden aday olmaya

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa aday olmayacağını açıkladı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz adaylık için kararını verdi.

Cengiz, olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Cengiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü'nün yapılacak ilk seziminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygılarımla bildiririm" ifadelerini kullandı.

SEÇİM İPTAL EDİLMİŞTİ

Galatasaray Kulübü, 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 29 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan olağan seçimli genel kurul toplantısının iptal edildiğini duyurmuştu. Seçim Haziran ayında yapılacak.

