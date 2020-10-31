Galatasaray Babel ile 3 puanı kaptı

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü Ryan Babel'in golüyle 1-0 mağlup etti

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Şansalan, Ali Saygın Ögel, Mehmet Cem Hanoğlu

Galatasaray: Okan Kocuk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao (Dk. 75 Donk), Saracchi (Dk. 56 Emre Taşdemir), Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Dk. 89 Emre Akbaba), Ömer Bayram (Dk. 76 Feghouli), Etebo, Babel, Diagne (Dk. 56 Arda Turan)

MKE Ankaragücü: Friedrich, Sarlija (Dk. 79 Voca), Pazdan, Erdi Dikmen, Atila Turan, Atakan Çankaya, Diousse (Dk. 85 Berke Gürbüz), Lobjanidze (Dk. 79 Orkan Çınar), Emre Güral (Dk. 70 Adzic), Bolingi, Borven

Gol: Dk. 45+2 Babel (Galatasaray)



Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı.

Türk Telekom Stadı'nda yapılan müsabakanın ilk yarısında tutuk bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılı ekip, gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Ev sahibi ekip, buna rağmen rakibinin Saba Lobjanidze ile geliştirdiği hızla ataklarda sıkıntı yaşadı. Kalesini gole kapatan Galatasaray, golü ise uzatma dakikalarında buldu. Marcelo Saracchi'nin getirdiği topla 45+2. dakikada Ryan Babel'le ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, devre arasına 1-0 önde girdi.

Galatasaray, ikinci yarıda da etkisiz bir futbol sergiledi. Gol pozisyonu üretemeyen sarı-kırmızılılar, rakibinin Jonathan Bolingi ile girdiği pozisyonlarda ise gole izin vermedi. Son bölümde Sofiane Feghouli ve Emre Akbaba ile girdiği pozisyonlardan da yararlanamayan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Galatasaray, bu sonuçla ligde 4 galibiyete ulaşarak puanını 13'e çıkardı. Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan MKE Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.

