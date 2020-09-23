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Galatasaray, Avrupa'da tur peşinde

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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Galatasaray bugün Hırvatistan'ın HajdukSplit takımını konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem CraigPawson yönetecek

Galatasaray, Avrupa'da tur peşinde
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka, D Smart platformundaki Spor Smart kanalından yayımlanacak.
Süper Lig'de geçen sezonu 6. bitiren Galatasaray, ikinci Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men edilmesiyle UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katıldı. Bu organizasyondaki ilk maçında Azerbaycan'ın Neftçi takımıyla eşleşen sarı-kırmızılı takım, 3-1'lik galibiyetle tur atlayan taraf oldu.
Organizasyona Galatasaray gibi 2. eleme turundan dahil olan Hırvatistan temsilcisi ise bu turda Makedonya'nın Renova takımını 1-0'lık skorla saf dışı bıraktı.
Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem CraigPawson yönetecek.
Pawson'un yardımcılıklarını Lee Betts ile IanHussin üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.
Galatasaray-HajdukSplit maçını kazanan takım, adını play-off turuna yazdıracak.
Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için yarınki müsabakayı kazanan ekip, play-off turuna yükselecek.
TURU GEÇERSE MUHTEMEL RAKİPLER
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselmesi durumunda Hollanda veya İskoçya takımıyla eşleşecek.
Sarı-kırmızılı ekip, 3. eleme turunu geçip play-off turuna kalması halinde Hollanda'nın Williem II takımıyla İskoçya temsilcisi Rangers arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.
 
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