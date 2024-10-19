Galatasaray Antalya'dan rekorla döndü

Galatasaray, Onvo Antalyaspor karşılaşmasını 3-0 kazanarak Süper Lig tarihindeki 13 maçlık en uzun deplasman serisi rekoruna ulaştı. Puanını 25'e çıkarıp liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini de 10 maça çıkardı.

Lider Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda Onvo Antalyaspor'a konuk oldu.

Maça hızlı başlayan Galatasaray, 10. dakikada Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin kaydettiği golle karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

52. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Icardi, farkı 2^ye çıkardı: 0-2

Victor Osimhen, 80. dakikada filelere gönderdiği top, ofsayt olduğu gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen, 90+2'de attığı müthiş röveşata golüyle skoru ilan etti: 0-3

Geçen sezonun son 9 deplasman maçını kazanan Galatasaray, bu sezon da dış sahadaki 4 müsabakayı kayıpsız geçti. Dış sahada 13 maçlık galibiyet serisi yakalayan "Cimbom", Süper Lig rekoruna imza attı.

Antalya'ya dış sahada 12 maçlık galibiyet serisiyle gelen Galataray, rekoru Fenerbahçe ile paylaşıyordu.



Sarı-kırmızılılar ligde 10 maçtır yenilmiyor

Puanını 25'e çıkarıp liderliğini sürdüren Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezonu deplasmandaki Konyaspor galibiyetiyle tamamladı.

Bu sezon çıktığı 9 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, bu süreçte 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Galatasaray, Icardi ve Osimhen'in golleriyle kazandı

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Onvo Antalyaspor maçında 2 gol attı.

Takımının Antalya'da kazanmasına önemli katkı sunan Icardi, Süper Lig'de bu sezon 4 gole ulaştı.

Sarı-kırmızıların Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen de Antalyaspor maçına röveşata golüyle damga vurdu.

Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 3 gol atma sevinci yaşadı.