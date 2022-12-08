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Galatasaray'a Oliveira'dan iyi haber

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Galatasaray'da Sergio Oliveira sevinci yaşanıyor. Portekizli oyuncunun, planlanandan hızlı şekilde sahalara dönmesi bekleniyor

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Galatasaray'a Oliveira'dan iyi haber
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Galatasaray'a Sergio Oliveira'dan iyi haber geldi.
Antrenmanda ayak bileğinden sakatlanan Portekizli futbolcunun yaklaşık bir buçuk ay sahalardan uzak kalması bekleniyordu.
Ancak Oliveira'nın hızlı bir geri dönüş süreci yaşadığı bildirildi.
30 yaşındaki orta sahanın, tedaviye çok iyi yanıt verdiği öğrenildi.
Sarı kırmızılıların ilk hedefi, oyuncuyu 18'inci haftada oynanacak Fenerbahçe derbisine yetiştirmekti.
Ancak sağlık ekibinin, Portekizli futbolcuyu İstanbulspor maçına hazırlamayı planladığı ifade edildi.
Diğer yandan Dünya Kupası'nda mücadele eden sarı kırmızılı futbolcuların önümüzdeki günlerde kampa katılacağı öğrenildi.
Galatasaray'da Muslera, Torreira, Mertens, Nelsson ve Seferovic'in, haftaiçi kafileye dahil olması bekleniyor. 
 
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