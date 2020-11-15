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Galatasaray'a Luyindama'dan kötü haber

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Galatasaray’da, Luyindama şoku yaşanıyor. Kasığından sakatlık geçiren 26 yaşındaki savunma oyuncusu, Demokratik Kongo Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

Galatasaray'a Luyindama'dan kötü haber
Angola mücadelesi öncesi antrenmanda yaşanan sakatlık Galatasaray sağlık heyetini harekete geçirdi. Tedavinin Türkiye'de yapılması için çağrıda bulunan sağlık heyetine, Luyindama olumlu yanıt verdi. 
Demokratik Kongolu oyuncunun durumu, Türkiye'ye geldikten sonra yapılacak tetkikler sonrasında netlik kazanacak. 
26 yaşındaki futbolcu, geçen yıl oynanan Gambiya maçında da ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık oluşan Luyindama uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Bu arada Hes Kablo Kayserispor maçında sarı kırmızılı takımın savunma kurgusunun değişmesi gündemde. 
Luyindama’nın sakatlığı ve Omar Elabdellou’nin Kovid-19 testinin pozitif çıkması, teknik direktör Fatih Terim’i zorunlu arayışa itecek. 
Omar’ın yerine sağ bekte Linnes’in oynaması bekleniyor.
Luyindama’nın durumuna göre ise stoperde Ryan Donk’un ilk alternatif olacağı ifade edildi.  
 
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