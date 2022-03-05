Galatasaray'a Konya'da şok

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenilen Galatasaray, 2 maçlık aradan sonra mağlup oldu. Konyaspor ise 4 haftalık aradan sonra 3 puan sevinci yaşadı

MEDAŞ Konya Büyükşehir Büyükşehir Stadı'nda oyananan mücadelede ev sahibi İttifak Holding Konyaspor, 8. dakikada Ahmed Hassan'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. 20. dakikada ise bu kez Rahmanovic, kafasını konuşturdu ve ev sahibi ekip, skoru 2-0 yaptı. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda ise iki ekip de girdikleri pozisyonlardan skor üretemedi ve İttifak Holding Konyaspor, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla 4 maç sonra galibiyet sevinci yaşayan Konya temsilcisi, puanını 52'ye çıkardı ve ikinci sıradaki yerini korudu.

Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray ise 11. yenilgisini aldı. 4 karşılaşma sonra sahadan puansız ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 35 puanda kaldı ve üst sıralara yükselme şansını biraz daha azalttı.

Galatasaray, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol ekibi Barcelona'ya konuk olacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.