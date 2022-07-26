Galatasaray'a Kemerburgaz müjdesi

Galatasaray, Kemerburgaz'daki arazinin 3 ayrı parselinin 30 yıllık üst kullanım hakkı tapusunu aldı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Akif Şener, Eyüpsultan Tapu Müdürlüğünde, Milli Emlak'ta bulunan Kemerburgaz arazisinin 3 ayrı parselinin 30 yıllığına üst kullanım hakkı için gerekli imzaları atarak, tapu belgelerini teslim aldılar.

Galatasaray Televizyonu'na duygu ve düşüncelerini aktaran Başkan Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü için çok önemli bir gayrimenkul. Florya'daki tesislerimizi buraya taşımak üzere çok önceden başlattığımız bir tapu işlemini bugün sonlandırdık. Sayın Cumhurbaşkanıma, çok büyük emek veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a kulübüm ve şahsım adına teşekkürlerimi iletiyorum. Sevgili Eyüpsultan Tapu Müdürü Hamit Karpınar'a çok teşekkür ediyorum. Bizlere kolaylıklar gösterdiler ve süratle işlemleri gerçekleştirdiler. Bundan sonraki hamlemiz buranın geliştirilmesi yönünde olacak." dedi.



