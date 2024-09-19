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Galatasaray'a Icardi'den müjde

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Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak Galatasaray, derbinin hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda, tedavi için gittiği Arjantin'den dönen Mauro Icardi de uzun bir aranın ardından takımla çalışmalara katıldı

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Galatasaray'a Icardi'den müjde
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Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürüyor.
TAKIMLA ANTRENMANLARA BAŞLADI
Galatasaray'da tedavi için Arjantin'de bulunan Mauro Icardi, İstanbul'a döndü. Deneyimli golcü ayağının tozuyla takımla idmanlara çıkmaya başladı.
ICARDI DERBİDE OYNAYACAK MI?
Okan Buruk daha önce yaptığı açıklamada, "Mauro Icardi'nin tedavisi devam ediyor, şu anda oynayabilecek durumda değil. Oynaması için çok erken. En az 1 hafta 10 gün süreye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.
 
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