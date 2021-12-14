Galatasaray'a Fernando Muslera'dan kötü haber

Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Fernando Muslera'dan Galatasaray'a kötü haber geldi. Sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında ise esneme tespit edilen Uruguaylı eldivenin 8-10 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen FernandoMuslera, Demir Grup Sivasspor maçında yaşadığı Sakatlık sebebiyle 8-10 hafta sahalardan uzak kalacak.

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında takım arkadaşı ChristianLuyindama ile çarpışarak sakatlanan 35 yaşındaki tecrübeli eldivenin sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında ise esneme tespit edildiği açıklandı.

Tedavisine başlanan Uruguaylı kalecinin 8-10 hafta forma giyemeyeceği ve böylece ligin ilk yarısını kapattığı öğrenildi.

Konuyla ilgili sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz FernandoMuslera’nın bugün sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. FernandoMuslera ile yaşadığı çarpışma pozisyonunun ardından sol dizinde esneme oluşan ve günü anti-ödem tedavisiyle geçiren oyuncumuz ChristianLuyindama’nın MR tetkikleri ise dizindeki ödemin geçmesinin ardından yarın gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

