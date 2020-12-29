Galatasaray'a Feghouli’den kötü haber

Trabzonspor maçında sakatlanan SofianeFeghouli’ninMR tetkikleri sonucu sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edildiği ve en az 2 hafta oynayamayacağı açıklandı

Galatasaray'da Trabzonspor maçında sakatlanan SofianeFeghouli, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, MR tetkikleri sonucu sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edilen SofianeFeghouli’nin tedavisine başlandığı kaydedildi.

Açıklamada Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir'in ise izolasyon ve tedavi süreçleri tamamlandığı ve takımla birlikte çalışmalara katıldığı belirtildi.

Karantina süresi dolan ve yapılan üçüncü ile dördüncü testleri de negatif çıkan MbayeDiagne'nin de antrenmanda yer aldığı ifade edildi.

