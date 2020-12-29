banner583
banner590
Lefkoşa-Gazimağusa yolunda korkutan kaza
Lefkoşa-Gazimağusa yolunda korkutan kaza
190 0
17 0
 
Antrenmanlarda hız kesmiyorlar
Antrenmanlarda hız kesmiyorlar
25 0
Hamitköy’den Yenicami’ye geçit yok
Hamitköy’den Yenicami’ye geçit yok
174 0
Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları Tanya’yı duygulandırdı
Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları Tanya’yı duygulandırdı
68 0
Peugeot’un SUV gamında değişim zamanı
Peugeot’un SUV gamında değişim zamanı
22 0
Dikkatsiz sürücü bilet satıcısını eziyordu
Dikkatsiz sürücü bilet satıcısını eziyordu
130 0
banner529
banner570

Galatasaray'a Feghouli’den kötü haber

banner476

Trabzonspor maçında sakatlanan SofianeFeghouli’ninMR tetkikleri sonucu sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edildiği ve en az 2 hafta oynayamayacağı açıklandı

banner577
Galatasaray'a Feghouli’den kötü haber
Galatasaray'da Trabzonspor maçında sakatlanan SofianeFeghouli, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, MR tetkikleri sonucu sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edilen SofianeFeghouli’nin tedavisine başlandığı kaydedildi.
Açıklamada Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir'in ise izolasyon ve tedavi süreçleri tamamlandığı ve takımla birlikte çalışmalara katıldığı belirtildi.
Karantina süresi dolan ve yapılan üçüncü ile dördüncü testleri de negatif çıkan MbayeDiagne'nin de antrenmanda yer aldığı ifade edildi. 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.