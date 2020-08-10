Gabira, üçlü kıskaçta

Necati KÜLAHLILAR
Tarihinde ilk kez K-PET Süper Ligden düşen Çetinkaya’nın deneyimli yıldızı Mustafa Yaşinses’i (Gabira) 3 kulüp transfer etmek istiyor.
Yeni sezonda K-PET Süper Ligde daha başarılı olmayı hedefleyen Cihangir ve Göçmenköy Mustafa Yaşinses ile ilgileniyor. Yeniden K-PET Süper Ligde mücadele edecek olan Yonpaş Dumlupınar da güçlü bir kadro ile sezona girmeyi hedefliyor. Takımı K-PET Süper Lige taşıyan teknik direktör Sedat Devecioğlu ile yola devam edecek olan Yonpaş Dumlupınar, transfer çalışmalarına da başladı.Yonpaş Dumlupınar da Mustafa Yaşinses’i transfer etmek istiyor.
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