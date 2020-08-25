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Gabira'nın tercihi Çetinkaya

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Gabira'nın tercihi Çetinkaya
K-PET Birinci Lig ekiplerinin gözdesi olan Cemal Yaşinses, Çetinkaya'ya transfer oldu.
Geçtiğimiz sezon Mesarya ile şampiyonluk yaşayan ve bonservisi Doğan Türk Birliği'nde bulunan Cemal Yaşinses, Karşıyaka'dan da ciddi teklif almasına rağmen, Çetinkaya'nın teklifini kabul etti.
Gabira, Çetinkaya kulüp başkanı Ceran Tunalı ile bir araya gelerek, el sıkıştı.
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