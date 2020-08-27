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Gabira Mesaryalı oldu

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Gabira Mesaryalı oldu
K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Mesarya transferlerine devam ediyor.
Çetinkaya'nın deneyimli yıldızı Mustafa Yaşinses (Gabira) bonservisli olarak transfer edildi.
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