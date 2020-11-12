"Futbolun paydaşlarını aklı salime davet ediyoruz"

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Girne Halk Evi'nin başkanı Veli Esendağlı, yaptığı basın açıklamasıyla futbolun paydaşlarını aklı selime davet etti.

Esendağlı, yapılması gerekenin ortak yol çizmek olduğunu beliterek, "Unutmayalım ki er ya da geç bu futbol başlayacak ve futbola mevcut futbulcular teknik direktörler ve kulüp başkanlarıyla devam edeceğiz" dedi.

Veli Esendağlı'nın açıklaması şöyle:

"Futbol müsabakalarının tekrar başlaması için, Hepimiz yanıp tutuşurken futbolun paydaşlarının birbirleri ile kavga etmeleri zıtlaşmaları birbirlerinden bu kadar kopmaları ve son günlerde hakarete varan açıklamalar yapmaları bizleri çok derinden üzmektedir. Amaç futbolu tekrar başlatmaksa bunun tek yolu ortak akıl ve birlikten geçer bunun için de derhal futbolun tüm paydaşları bir araya gelmeleri ve yapılması gereken ortak yol çizilmelidir. Kendi kulüp sporculmarımızdan başlayarak tüm takımların futbolcularının karakterlerinden, ahlaklarından ve iyi niyetlerinden hiçbir şüphemiz yokken bizlere şuan gereken tek şey geniş kapsamlı bir toplantı yapıp herkesin iyi niyetle bundan sonrası için yapmamız gerekeni ortaya koymasıdır. Unutmayalım ki er ya da geç bu futbol başlayacak ve futbola mevcut futbulcular teknik direktörler ve kulüp başkanlarıyla devam edeceğiz."