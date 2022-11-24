Futbolun paydaşları yemekte buluştu

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından düzenlenen Futbol paydaşların tümünün yer aldığı yemek dün akşam yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği, Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim göreve gelmesinin ardından önemli kararlar almaya ve projeleri, icraatları birer birer hayata geçirmeye devam ederken dün akşam yine bir ilke imza attı.

Antrenörler Derneği başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu yeni bir sosyal etkinliği daha hayata geçirerek fark yaratmaya da devam etti.

Kuzey Kıbrıs futboluna hizmet eden futbol ailesinin paydaşlarının bir araya geldiği önemli geceye Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği ev sahipliği yaptı.

Futbol paydaşlarının buluştuğu geceye Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu ve yönetimi, Kulüpler Birliği başkanı Aytaç Karavezirler ve yönetimi, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanı Niyazi Nizam ve yönetimi, Futbolcular Derneği başkanı Berkem Korbay, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği başkanı Burhan Gürkan ve yönetimi ayrıca spor basının içinde yer alan Spor Şefleri yer alırken, Milli Takımlar sorumlusu Caner Oshan, Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği eski başkanı Süleyman Göktaş ile Kulüpler Birliği eski Başkanları Özel Tahsin, Kemal Köseoğlu, Hüseyin Özen özel davetli olarak katıldıkları yemek oldukça samimi bir ortamda geçti.

Tüm katılanların güzel bir gece geçirdikleri ve oldukça memnun ayrıldıkları organizasyonda KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler, KKTFAD Başkanı Hasan Topaloğlu, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, Futbolcular Derneği Başkanı Berkem Korbay, Hakem ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam ve Milli Takımlar sorumlusu Caner Oshan birer konuşma yaptılar.

Gece geç saatlere kadar süren birliktelikte futbol konuşulurken ilk kez böyle bir ortamda buluşan paydaşlar özlem gidererek sporumuzu masaya yatırdılar.

Birlikte anı fotoğrafları çektiren paydaşlar bu tür organizasyonu başlatan KKTFAD yönetimini kutlarken aynı organizasyonların hep birlikte devam etmesini temenni ettiler.

