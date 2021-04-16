Futbolumuzun yıldızları, Ağırdağ yönetiminde

Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübünün başkanı seçilen eski futbolcu, antrenör ve KKTC Engelliler Tekerlekli Basketbol Takımı koçu Hüseyin Dayı’nın yönetim kurulunda futbolumuzun önemli isimleri yer alıyor

BTM İkinci Lig kulüplerinden Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübünün 9 Nisan tarihinde gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulda başkanlığa Hüseyin Dayı seçilmişti.

Eski futbolcu, antrenör ve KKTC Engelliler Tekerlekli Basketbol Takımı koçu Hüseyin Dayı’nın yönetim kurulundaise futbolumuzun önemli isimleri yer alıyor.

Futbolumuzun en önemlikalecilerinden Milli Takım kalecisi Hasan Piro, futbolumuzun önemlifutbolcularından Talat Dağer, futbolumuzun önemliteknik adamlarından Yonpaş Dumlupınar teknik direktörü Sedat Devecioğlu, eski futbolcu ve futbolcu menejeriRaif Güçkan veeski Binatlı futbolcusu ÇağdaşUçaner, Hüseyin Dayı’nın yönetim kurulunda yer alarak Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübünün başarısı için çalışacaklar.

