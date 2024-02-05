Futbolumuza yeni kulüp Akdoğan Spor Kulübü

Futbol liglerimiz yeni bir takımla tanışıyor. Futbola olan ilgi ve merakla bilinen yerleşim yerlerimizden biri olan Akdoğan'da kurulan Akdoğan Spor Kulübü BTM 2'ye katılmak için çalışmalarına start verdi. Belirlenen ve çalışmaya başlayan komite hız kesmeden hummalı bir çalışma içerisine girerken teknik yönetici olarak görev yapacak isimler de belli oldu.

Akdoğan Spor Kulübü komite üyeleri ve teknik yöneticiler şöyle;

Kurulan Akdoğan Spor Kulübü’nde görev yapacak komite üyeleri şöyle;

İrfan Can Gür, Yusuf Keskinel, Akın Yücelen, Hasan Çakar, Ercem Keskinel Hüseyin Özdoğaç, Anıl Tezkan, Yusuf Ağdaç, Selim Keskinel, Serdar Ağdaç, Erol Aydıneri ve Halil Latif

Teknik Yöneticiler;

Mehmet Abbasoğlu ve Mehmet Çağakan



