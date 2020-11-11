Futbolumuz Bein Sports’ta

Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Süper Liginin yayıncı kuruluşu olan Katar merkezli Bein Sports kanalı, yayınlayacağı futbol programı için ülkemiz futbolu ile ilgili çekimler yapıyor.

Bein Sports kanalı “Futbolun şehri” programı çekimleri için ülkemize gelirken, Türk Ocağı kulübünü ziyaret etti. Türk Ocağı kulübünün tanıtımının da yapıldığı çekimler, Mete Adanır Stadında gerçekleştirildi.

Türk Ocağı kulübü başkanı Ahmet Arslan,Türk Ocağı alt yapı futbolcularının Mete Adanır Stadındaki antrenmanı sırasında yapılan çekimlerde, kulübü ve futbolumuz adına Bein Sports muhabirine bilgiler verdi.

