"Futbolu temaslı takipten muaf tutalım"

K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Mesarya Spor Kulübü yönetimi, yaptığı açıklama ile KTFF'ye destek belirtip, futbolun önündeki en büyük engel olan temaslı takip sisteminden futbolun muaf tutulması gerektiğini vurguladı.

Düzenli PCR testleri yapılması gerektiğini belirten Mesarya Spor Kulübünün açıklaması şöyle:

"Mesarya Spor Kulübü olarak son günlerde futbolumuzun içinde bulunduğu çıkmazın ve kaosun bir an önce son bulması arzusundayız. Bizler aldığımız karar doğrultusunda KTFF'ye verdiğimiz yetki sonucunda federasyonunumuzun alacağı her kararın destekçisiyiz ve federasyonumuzun yanındayız. Bugüne kadar futbolumuzun hem ayakta durması hem de gelişimi için birçok sorumluluk alan, kulüplerimiz ve futbolcularımız için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, futbolumuzun tüm paydaşlarını her dönemde kucaklayan ve yardımcı olan federasyonumuzun bu dönemde de en doğru kararları alacağından şüphemiz yoktur. Bizler, liglerin bir an önce başlaması yönünde taraf olmakla birlikte, devletimizi ve Sağlık Bakanlığımızı bunun en kısa zamanda mümkün olabilmesi için gerekli adımları ivedilikle atmaya davet ediyoruz.

Bu bağlamda,şu anda uygulanan temaslı takip uygulaması futbolun başlaması konusundaki en büyük engeldir. Ülkemizde başka bazı spor müsabakaları için uygulansa dahi, futbol liglerinin devamlılığının sağlanabilmesi adına, futbol bu uygulamadan muaf tutulmalıdır. Çünkü futboldaki takım ve maç sayısının fazlalığından dolayı diğer bazı takım branşlarında uygulanan 3 haftada bir maç oynanması durumu söz konusu olamaz. Temaslı takip uygulaması yerine, pozitif çıkan vaka ayrılıp, ilgili diğer kişilere 2 günde bir PCR testi yapılarak bulaşın kontrol altında tutulabileceği düşüncesindeyiz. Öte yandan, tüm futbol paydaşlarına da belirli aralıklarla PCR testleri yapılmalıdır.

Devletimiz ve Sağlık Bakanlığımız ülkedeki nüfusun ciddi bir kesimini oluşturan futbol ailesinin haklı çağrılarına kulak vermelidir.

Sevgili arkadaşlar, bizler futbol ailesi olarak her zaman bir bütün olarak birçok şeyi başardık ve futbolumuzun marka değerini yükseltmek için birçok bedeller ödedik. Bu zor dönemde de, fikir ayrılıkları olsa dahi kavgadan ve yıkıcı eleştiriden uzak durarak, her zaman birbirimizin yüzüne bakacağımızı unutmadan eski futbollu günlere dönmek için birlikte mücadele vermeliyiz."