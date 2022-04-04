Futboltenisinde tarihi başarı

Alanya’daki Avrupa şampiyonasında başarılı maçlar çıkaran Futboltenisimilli takımımız, toplamda 13 kategoride mücadele ederek 4 ikincilik ve 6 üçüncülük elde ederek adaya 10 kupayla döndü

Alanya’da 29 Mart-1 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Futboltenisi Avrupa Şampiyonasında mücadele eden Futboltenisi Milli Takımımız, tarihi bir başarıya imza attı.

Alanya’daki Avrupa şampiyonasında başarılı maçlar çıkaran milli takımımız, toplamda 13 kategoride mücadele ederek 4 ikincilik ve 6 üçüncülük elde ederek adaya 10 kupayla döndü. Futboltenisi Milli Takımımız, Ekim ayında Katar’da gerçekleştirilecek olan Dünya Şampiyonasına hazırlanarak ülkemizi başarıyla temsil etmeyi hedefliyor.

En son 2017 tarihinde Romanya’da gerçekleştirilen Avrupa şampiyonasına katılan Milli Takımımız, 13 kategoriden 2 ikincilik 2 de üçüncülük ile adaya toplamda 4 kupa ile dönmüştü.



