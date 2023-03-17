Futboltenisinde ‘Melekler Şampiyonası’ düzenleniyor

KKTC Futboltenisi Federasyonu 26 Mart Pazar günü saat 09.30'da Lefkoşa Necati Taşkın Spor salonunda Şampiyon Melekler anısına para ödüllü Futboltenisi Melekler Şampiyonası üçlü kategorisi düzenliyor.
Federasyon tarafından konu ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı: “Üç kişilik takımını kur sende katıl (Erkek / Kadın mix olabilir) sloganı ile tüm sporcu arkadaşlarımızı bu anlamlı günde bekliyoruz. Katılım ücreti kişi başı 150 TL. Gelin Hep Birlikte Gücümüze Güç Katalım.”
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