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Futboltenisinde gururlandıran başarı

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Futboltenisinde gururlandıran başarı
Alanya’da gerçekleştirilmekte olan Futboltenisi Avrupa Şampiyonasında mücadele eden KKTC 3 kategoride finale yükseldi.
Takım bugün Romanya Milli Takımı ile tekli, çiftli ve üçlüler kategorilerinde finalde mücadele edecek.
Bugüne kadar yapılan karşılaşmalarda Kadınlarda Ayşe Mullacuma, Gizem Yahat, Zeliha Ersöz,     Özlem Yılmaz, Mix büyükler üçlü kategorisinde Mehmet Aksunlar, Süleyman Devecioğlu, Doğukan Doğu, Ayşe Mullacuma, Zeliha Ersöz ve Özlem Yılmaz Cuma günü Romanya Milli Takımı ile tekli, çiftli ve üçlüler kategorilerinde final oynayacaklar.
Diğer yandan genç erkeklerde İsmail Enes Köseöğlu, Hamza Gençoğlu, Furkan Tarazi ve MehmetaliOndal tekli, ikili ve üçlü kategorilerinde Avrupa üçüncülüğünü elde etti.
Bu arada Alanya’da düzenlenen Uluslararası Futboltenisi Federasyonu 16 ülkenin başkanlarının katılımı ile gerçekleşti.
Alınan karalarda 2022 Kasım ayında Dünya Şampiyonası Katar ülkesinde, 2023 Kongresi ve 2023 Avrupa Şampiyonası KKTC’de gerçekleştirilecek.
 
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