Futboltenisi milli takımı kampa girdi

Futboltenisi Milli Takımı Dünya Şampiyonası öncesi Lapta Gençlik kampında kampa girdi.
22-27 Ekim tarihleri arasında Romanya'nın Bükreş şehrinde gerçekleştirilecek olan Dünya şampiyonası hazırlıkları kapsamında kampa giren Futbol Tenisi Milli takımının hazırlıkları son hızla devam ediyor.
Hem teknik, hem de kondisyon yükleyen milli takımımız 13 kategoride yarışacak. Milli takımlar menajeri Hişam Tarazi yönetiminde kampta yer alan sporcular şöyle.
Erkekler ; Mehmet Aksunlar(kaptan), Süleyman Devecioğlu, Doğukan Doğu, Ahmet Yeşil, Uğur Kaya, Fikret Koreli, Hasan Tuğrul ve Sadi Sermet
Kadınlar; Ayşe Mullacuma(kaptan), Zeliha Ersöz, Rale Güleç, Zehra Borazancı ve Mahan Şarman
Kafile Başkanlığını Şevket Songur'un yaptığı ekipte milli takımlar menajeri ve antrenörü Hişam Tarazi ile Uluslararası hakem Katriye Kontosoğlu da yeralıyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.