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Futboltenisi Federasyonu sezonu “Island Cup” kupasıyla açıyor

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Futboltenisi Federasyonu sezonu “Island Cup” kupasıyla açıyor
Futboltenisi Federasyonu “Island Cup” adıyla organizasyon düzenliyor.
Turnuva, 22 Ocak Cumartesi, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda yer alacak.
Erkekler ve kadınlar üçlü kategorilerinde gerçekleştirilecek para ödüllü turnuva 16 takımla sınırlandırıldı.
Federasyondan yapılan açıklamada ayrıca organizasyon için başvuruların 21 Ocak Cuma günü saat 18.00’de tamamlanacağı bildirildi.
 
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