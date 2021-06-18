Futboltenisi Federasyonu, Cenker Kaya’yı anacak

Futboltenisi Federasyonu, KKTC Futboltenisi Milli Takımının oluşmasında büyük katkısı olan merhum Cenker Kaya anısına turnuva organize etti.

Akdeniz Spor Birliği ile KKTC Futboltenisi Federasyonu işbirliği ile 27 Haziran'dagerçekleştirilecek olan Cenker Kaya 1.Futbol Tenisi Turnuvası, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde yapılacak.

Cenker Kaya 1.Futbol Tenisi Turnuvası kayıtları devam ederken, turnuva para ödüllü olacak. Turnuvada yer almak isteyen takımların, sporcu listelerinitakım ismi ile birlikte Futboltenisi Federasyonuna iletmesi gerekiyor.

