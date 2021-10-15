Futboltenisçilerimiz Denizli'de başarı arayacak

KKTC Futboltenisi Federasyonu takımları 16 - 17 Ekim tarihleri arasında Türkiye'de ilk defa düzenlenecek olan Türkiye Kupasına iki takım olarak katılıyor.

Denizli'de gerçekleştirilecek Türkiye Kupasına 18 bölge takımı ve KKTC'den 2 takım birincileri katıldı. Erkekler üçlü kategorisinde yapılacak olan karşılaşmalar Denizli Kınıklı tesislerinde gerçekleştirilecek. Açılış karşılaşmasını ise Denizlispor'un efsane futbolcuları gösteri maçı yapacak.

Kafilenin başkanlığını ve antrenörlüğünü Hişam Tarazi yaparken, kaptanlıkları Mehmet Aksunlar ile Ayşe Mullacuma yapıyor.

