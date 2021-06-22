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Futbolda protokol zamanı

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Futbolda protokol zamanı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı arasında varılan anlaşma sonucunda ortaya çıkan protokol imzalanıyor.
Yarın sabah saat 09.30'da Eziç Lefkoşa'da KTFF ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı arasında "2021-2022 Futbol Sezonu Devlet Katkısı Protokolü İmza Töreni" düzenlenecek.
Söz konusu imza töreninde kulüp başkanları da yer alacaklar.
 
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