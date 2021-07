Futbolda “Oyun Başlasın”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu “Oyun Başlasın” sloganıyla U13 ve U11 yaş gruplarında Çocuk Futbol Şenliği düzenliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) pandemi sebebiyle uzun zamandır oynanamayan futbolun yeniden başlaması adına “Oyun Başlasın” sloganıyla U13 ve U11 yaş gruplarında Çocuk Futbol Şenliği düzenliyor.

Çocuk Futbol Şenliği adı altındaki turnuvada ilk etkinlik 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü Tarsan Çiftlik sponsorluğunda Girne’de yapılacak. Girne AcapulcoResort Hotel Spor Tesisleri’nde gerçekleşecek ilk turnuva saat 16.00’da başlayacak ve Girne, Güzelyurt ve Lefke bölgelerinin takımları turnuvaya katılacak.

Çocuk Futbol Şenliği’nin diğer iki organizasyonu da 17 Temmuz 2021 ve 31 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleşecek. 17 Temmuz’daki turnuvada İskele ve Gazimağusa bölgelerine bağlı takımlar mücadele edecek.

31 Temmuz’daki turnuvada da Lefkoşa ve Mesarya takımları kozlarını paylaşacak. Bu iki turnuva ile ilgili yer ve zaman çizelgesi ilerleyen günlerde belli olacak.

Turnuvada 2010 ve 2011 doğumlu futbolcuların yer alacağı U11 kategorisinde; Baf Ülkü Yurdu, Binatlı, Doğan Türk Birliği, Düzkaya, Türk Ocağı, Lefke, Ozanköy ve Yalova takımları katılırken, 2009 ve 2008 doğumlu futbolcuların yer alacağı U13 kategorisinde; Baf Ülkü Yurdu, Esentepe, Doğan Türk Birliği, Düzkaya, Türk Ocağı, Dikmen Gücü, Karaoğlanoğlu ve Yalova takımları katılacak.

Ekmekçi: “Ülke çocuklarına borcumuz”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi, Temmuz ayı boyunca, üç turnuvada, bine yakın çocuğu bir araya getirmek için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Genel Kurulun ardından, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu'nun, "İlk iş çocukları evden sahalara çekelim" mesajı verdiğini ifade eden Ekmekçi, "Hocalarımız Hüseyin Kınacı ve Serhat Deniz ile kolları sıvadık.

Çocuklarımızın mutlu olacağı, aynı zamanda takım olma ve rekabeti iç içe yaşayacağı, birlikte düşüp, birlikte kalkacağı bir organizasyon için hazırız. Turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar dileriz. Emeği geçen hocalarımıza ise teşekkür ederim" dedi.

Sertoğlu: “Çocuklar teknolojiye hapsolmak zorunda kaldı”

Gerçekleştirilecek turnuva ile ilgili olarak açıklama yapan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, tüm dünyadaki sağlık şartları sebebiyle 1 yıldır futbol oynanamadığını ve bunun özellikle çocuk yaştaki bireyleri daha olumsuz etkilediğini belirtti. Sertoğlu çocukların bu dönemde evlerinde kapalı kaldığını anımsatarak, “Özellikle gelişim çağındaki çocuklarımız pandemi sebebiyle evlerinde kapalı kaldılar ve teknolojiye hapsoldular. Çok sevdikleri futbolu da oynayamadılar. Biz bir yıldır oynanmayan futbolun bir açılış organizasyonu olarak gördüğümüz Çocuk Futbol Şenliği ile bu özlemi gidermeyi hedefliyoruz.

Yaklaşık 20 gündür Eğitim Üst Kurulu bu konu ile ilgili çok ciddi mesai harcadı ve her şeyin güzel olması için çabaladı. Bizim amacımız bu ülkedeki gençlerin ve çocukların sağlıklı ve temiz bir ortamda büyümesi ve spora odaklanarak bir hedef belirlemesidir.”dedi.

“Çocukları yeniden futbolla buluşturacağız”

Gerçekleşecek Çocuk Futbol Şenliği ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Sertoğlu, “Şenlik bölgesel olarak organize edildi. Bazı bölgeleri takım sayıları sebebiyle birleştirdik.

İlk ayağı Tarsan sponsorluğunda Girne Acapulco’da Girne, Güzelyurt ve Lefke takımları ile yapıyoruz. Orada hem çocukların yeniden futbola kavuşmasını hem de ailelerin yeniden bu havayı solumalarını sağlayacağız.”dedi.

“Sporun içerisindeki çocuk hayatın her alanında başarılı olur”

Görevde olduğu 11 yıllık sürede altyapı konularına büyük bir titizlikle yaklaştığını kaydeden Sertoğlu, “Ben her zaman altyapıların gelişmesi için çaba sarf ettim. Bugün baktığımızda hemen hemen her takımın akademileri oluştu ve U21, U17, U15, U13, U10 kategorilerinde de ligler organize ediyoruz.

Hedefimiz daha alt yaşlara da inerek ülke gençliğini ve çocuklarımızı sporun içerisinde tutmaktır. Çünkü sporun içerisinde olan çocuk; iş hayatında da, özel hayatında da, sosyal hayatında da başarılı olur düşüncesindeyiz.”dedi.