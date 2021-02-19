Futbolculuk damarlarında var

Çetinkaya’nın başarılı futbolcusu Burak Emir’in minik oğlu Kuzey de babası gibi futbolcu olacağının sinyallerini vermeye başladı.
Burak – Ayşe Emir çiftinin oğulları Kuzey, futbol topu ile oynamaktan büyük keyif alıyor. Kuzey özellikle evlerinin çim bölümünde futbol oynamayı çok severken, elinden futbol topunu düşürmüyor.
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