Futbolculuk damarlarında var

Çetinkaya’nın başarılı futbolcusu Burak Emir’in minik oğlu Kuzey de babası gibi futbolcu olacağının sinyallerini vermeye başladı.

Burak – Ayşe Emir çiftinin oğulları Kuzey, futbol topu ile oynamaktan büyük keyif alıyor. Kuzey özellikle evlerinin çim bölümünde futbol oynamayı çok severken, elinden futbol topunu düşürmüyor.

