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Futbolcuların sohbet konusu futbol

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Futbolcuların sohbet konusu futbol
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun yaşanan pandemi şartları nedeniyle kulüplerinde de onayıyla 2020 – 2021 sezonunu iptal kararı ile KTFF liglerinde futbol oynanmıyor.
Sahalardan uzak kalan futbolcular ise sosyal ortamlarda bir araya gelerek birbirleriyle özlem giderirlerken, sohbet konuları da futbol oluyor.
Geçtiğimiz akşam bir araya gelen genç futbolcular Sezgin Dağ, Berke Zorba ve Ümitcan Babahan’ın da sohbet konusu futbol olurken, futbolun oynanmaması konusunda değerlendirme yaptılar.
 
 
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