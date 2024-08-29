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Futbolcuların sağlık kontrolleri Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılacak

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Sağlık Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Futbol Kulüpleri Birliği arasında Sağlık Protokolü imzalandı. Protokolle futbolcuların sezon öncesi sağlık kontrollerinin Sağlık Bakanlığı bünyesindeki bölgesel hastanelerde planlı bir şekilde yapılacak

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Futbolcuların sağlık kontrolleri Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılacak
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Sağlık Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Futbol Kulüpleri Birliği arasında, futbolcuların sağlık muayeneleri ve sağlık raporlarına ilişkin bir protokol imzalandı.
Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Kıbrıs Türk Futbol Kulüpler Birliği yönetimi ve başkanı huzurunda gerçekleştirilen imza töreninde, bu protokolün futbolcuların sezon öncesi sağlık kontrollerinin Sağlık Bakanlığı bünyesindeki bölgesel hastanelerde planlı bir şekilde yapılmasını sağlayacağını belirtti.
Dinçyürek, "Geçen yıl da benzer bir protokol imzalamıştık ve bu sayede futbol kulüplerinin sağlık kontrollerini düzenli bir şekilde gerçekleştirdik. Bu yıl da temel hedefimiz, sadece spora katkı sağlamak değil, aynı zamanda ülkemizin gençlerine hizmet etmek. Gençlerin enerjilerini doğru platformlarda ve doğru kulvarlarda harcamalarını, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak için üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız" dedi.
Ayrıca, bu protokollerin her yıl imzalanmaya devam edeceğini ve olası sağlık sorunları olan sporcuların tespit edilmesinin önemine değinen Bakan Dinçyürek, "Bu kontroller sayesinde sporcularımızın sağlıklı bir şekilde spor yapmalarını sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Protokolün imzalanmasında Başbakan'ın destek ve önderliği olduğuna dikkat çeken Dinçyürek, "Sayın Başbakanımız, gençliğe yönelik her türlü projeye destek vermektedir. Sağlıklı, keyifli ve güzel bir sezon diliyorum" dedi.
KKTC Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler ise yaptığı açıklamada, Başbakan Ünal Üstel, Sağlık Bakanlığı ve Bakan Hakan Dinçyürek'e teşekkür etti. Karavezirler, "İki yıldır ciddi bir şekilde ülke futboluna Sağlık Bakanlığı olarak katkı sağlıyorlar. Bu katkılar göz ardı edilemez. Sezon öncesi futbolcularımızın A’dan Z’ye sağlık kontrollerini gerçekleştirmek, sağlıklı ve sağlıksız oyuncuları tespit etmek, sonradan doğabilecek olumsuz sonuçları önceden görmek önemli. Bu protokolün yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.
 
 
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