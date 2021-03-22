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Futbolculara lokal müjdesi

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Futbolculara lokal müjdesi
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Futbolcular Derneğinde Berkem Korbay başkanlığındaki yönetim kurulunun girişimleri sonucunda, derneğe Atatürk Stadyumu altında lokal yapımı için yer verilecek.
Futbolcular Derneği başkanı Berkem Korbay, işletmeci aradıkları lokal yeri ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
“Futbolcu kardeşlerim merhabalar, yakın bir zamanda tarafımıza (derneğimize) verilmesini beklediğimiz Atatürk Stadyumu’ndaki(Lefkoşa) lokal için dernek yöneticilerimizle hem fikir olup, oraya bir işletme şekli oluşturmayı planladık.
İşletmeci olarak ise yine hem fikir olacağımız futbolcu kardeşlerimizi seçip, inşallah az da olsa kardeşlerimize ekmek kapısı açacağız.”
 
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