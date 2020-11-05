Futbolcular sokağa iniyor

Futbolcular Derneği, 10 Kasım’da “Futbolumuzu geri verin!” sloganıyla eylem yapma kararı aldığını duyururken, Sağlık Bakanlığına siyah çelenk, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu önüne ise futbol malzemeleri bırakacak

Futbolcular Derneği, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu’nun açıklamaları sonrasında açıklama yaparken, 10 Kasım’da önünde “Futbolumuzu geri verin!” sloganıyla eylem yapma kararı aldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığına siyah çelenk, KTFF önüne ise futbol malzemeleri bırakma kararı alan Futbolcular Derneğinin açıklaması şöyle:

“Sevgili Büyük Futbol Camiası;

“Futbolumuzu geri verin!” sloganı altında başlattığımız eylemimizi şimdi daha gür bir ses ile duyurmak için; 10.11.2020 Salı günü sabah saat: 11:00’de sizlerin de desteği ile KTFF binası önünde eylem gerçekleştiriyoruz.

Programımız;

Saat 10:45 - Sağlık Bakanlığı önüne siyah çelenk koyulacak.

Saat 11:00 - Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu önünde toplanıp basın açıklaması yapılarak eylem sona erecektir.

(Eyleme iştirak edecek Ffutbolcularımızdan ricamız, basın açıklaması sonrası federasyon önüne bırakmak için gelirken yanlarında futbolumuza dair forma, şort, kulüp flaması veya benzeri şeyler getirmesidir.)

Futbolumuzu geri almak amacı ile yapacağımız bu eyleme; Her takımdan futbolcu kardeşlerimizi, antrenörlerimizi, spor yazarlarımızı ve futbola gönül veren tüm halkımızı davet ediyoruz.”

