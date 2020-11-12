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Futbolcular, Sertoğlu’ndan özür bekliyor

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Futbolcular, Sertoğlu’ndan özür bekliyor
Futbolcular Derneği, eylemlerine yönelik yaptığı açıklamanın hakaret içerikli olduğu iddiasıyla, kendilerinden özür dilenmemesi halinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu karşısında haklarını hukuki yoldan arayacaklarını açıkladı.
Futbolcular Derneği’nin açıklaması şöyle:
“10 Kasım tarihinde yapmış olduğumuz futbolu tekrardan başlatmak amaçlı eylemimize karşılık, federasyon başkanı sayın Hasan Sertoğlu’nun yapmış olduğu hakaret içerikli açıklaması sonrası bizler aile, çoluk çocuk, meslek sahibi futbolculardan bir özürü borç biliriz.
Özür dilenmemesi halinde yapılan hakaret içerikli açıklama dolayısı ile hakkımızı hukuki alanda arayacağımızı belirtmek isteriz.”
 
 
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