"Futbolcular hadlerini aştılar"

Türk Ocağı Kulübü başkanı Ahmet Arslan yaptığı basın açıklaması ile son günlerde yaşanan gelişmeleri değerlendirerek KTTF Başkanı Hasan Sertoğlu'na destek belirtirken futbolcuların yaptığı eylemi yanlış bulduğunu ve hadlerini aştıklarını ifade etti.

TOL Başkanı Arslan'ın yaptığı basın açıklaması şöyle:

Dünyamızı saran Pandemi, bu günlerde ülke futbolumuzda ciddi bir kaos yaratmıştır. Sağlık Bakanlığı bünyesinde “Bulaşıcı Hastalıklar Yasası” dahilinde bulunan ve Sağlık Üst Kurulu tarafından yönetilen süreçte Futbol Federasyonumuz ile Sağlık Bakanlığı arasında anlaşma sağlanamaması sonucunda futbolumuz başlayamamıştır. “Temaslı takibi” meselesine bir türlü açılım getirilememiş ve sağlık protokolü bu konudan dolayı imzalanamamıştır.

Futbol oyununun doğası gereği “Temaslı takibi” noktasında futbola özgü bir ayrıcalık yapılması halinde oynanabileceğine dair biz kulüp Başkanları olarak Federasyon Başkanımıza görüşme yetkisi vermişti. Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmelerden “Temaslı Takibi” konusunda katı bir tutum gelince, futbolumuz sekteye uğramış oldu.

Bu durum karşısında Futbol paydaşlarının duyduğu rahatsızlığı pek tabi ki biz kulüp başkanları da duymaktayız. Bir önemli paydaşlarımız olan Futbolcu kitlesi bu konuda haddini aşarak meselenin merkezine gelme çabaları hiç de doğru bir davranış değildir. Futbol Federasyonu önüne bırakılan Tabut ve “Futbolumuzu Geri Verin” ifadeleri ile suçun tamamen Federasyona yüklemesi bir vizyon ve bilgi eksikliği sonucu yapılmış bir davranıştır.

Mağumunuzdur ki; Konu futbol olunca Kulüp Başkanları kadar eli taşın altında olan bir futbol paydaşı yoktur. Sezon dahilinde her türlü ekonomik ve sporsal sonuçtan tek sorumluluğu olan objedir. Tüm bu olaylara en sağlıklı bakabilen ve en geniş değerlendirmeyi yapabilen kesim Kulüp Başkanları ve Federasyon Başkanlığıdır. ( tabi ki; kendini yetiştirmiş tecrübeli ve deneyimli spor çevresi paydaşlarını hariç tutarım) Bu görevler; olaylara bir çok açıdan bakabilme yetisine sahip olmayı gerektirir.

Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntı sadece futbol oynayamama değildir, paralelinde ülkemizin Covit 19 salgını mücadelesinde başarıyla çıkabilmesidir. Bunun için bir diyet ödemesi gerekmektedir. Tam bir şekilde ”Temaslı Takibi “yapıldığı için şuan “virüs bulaşısı” konusunda sayılama olarak başarılıyız. Temaslı takibi Rum tarafındaki gibi olmuş olsaydı, şimdi vay halimize durumunda olacaktık büyük bir olasılıkla. Bu uğurda tek bir canı bile kaybetme karşılığı olarak futbolun oynanmaması bile doğru sayılmalıdır.

Futbol Federasyonu Başkanımız Sn. Hasan Sertoğlu, bu konuda en esaslı ve kararlı bir şekilde yönetimini yapmaktadır. Futbolcularımız bu olaylara çok duygusal bakmaktadırlar ve sosyal medya aracılığıyla linç girişimleri yanlış ve yersizdir.

Meselenin özü Sağlık Üst Kurulunun Temaslı Takibi şeklinden vazgeçmemesi sonucu ülke futbolumuz bekleme sürecine girmiştir.

