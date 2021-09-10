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Futbolcular giriş kartı alacak

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Berkem Korbay il eAytaç Karavezirler, futbolcuların 250 TL ödemelerive Futbolcular Derneği üyesi olmaları karşılığında stadlara girmesi konusunda anlaştılar

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Futbolcular giriş kartı alacak
FutbolcularDerneği, KulüplerBirliğiilevarılanmutabakatçerçevesindestadlaragirişiçin 250TL karşılığındagirişkartıçıkaracaklar.
FutbolcularDerneğibaşkanıBerkemKorbay’ınkonuileilgiliaçıklamasışöyle:
“FutbolcularDerneğiolarakKulüplerBirliğibaşkanıAytaçKaravezirlerilefutbolcularınsahayagirişlerindekimaddikonulardamutabakatavardık.
Mutabakatsonucundabusenebütünmaçlarıkapsayacakşekildebiryıllığına 250 TürkLirasıkonusundaanlaşmayavarılmıştır. Anlaşmadanyararlanabilmekiçinderneküyemiz de olmanızşarttır. (Yıllık 50 TL). Derneğimizeulaşmanızisim soy isimkulüpvelisansnumaranızıbizeiletmenizgerekmektedir.
Sahayagirişkartınıztarafımıztarafındansizlereiletilecektir. AyrıcabukolaylığınsağlanmasındafutbolcukardeşlerimizeyardımcıolanAytaçKaravezirler’eteşekkürederiz.”
 
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