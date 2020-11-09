banner480
banner69
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
8 0
Güzel çevremize yazık ediyoruz
Güzel çevremize yazık ediyoruz
35 0
 
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
28 0
Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
102 0
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
19 0
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
25 0
LEFKOŞA’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TRAFİK IŞIKLARINI DEVRE DIŞI BIRAKTI
LEFKOŞA’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TRAFİK IŞIKLARINI DEVRE DIŞI BIRAKTI
32 0
banner529

Futbolcular, futbol için ayaklanıyor

banner476

Futbolcular, futbol için ayaklanıyor
Futbolda yaşanan belirsizlik nedeniyle Futbolcular Derneği üyesi futbolcular bugün eylem yapacak.
"Formanı kap gel" sloganıyla saat 10:30’da Sağlık Bakanlığına, 10:45'te ise Futbol Federasyonuna yürüyecek olan futbolcular seslerini duyurmaya çalışacaklar. Fubtolcular Sağlık Bakanlığına siyah çelenk, Futbol Federasyonuna ise futbol malzemeleri bırakacaklar.
Temaslı takip sistemi konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle futbolda yeni sezonun oynanma ihtimali oldukça azalmıştı.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.