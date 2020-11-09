Futbolcular, futbol için ayaklanıyor

Futbolda yaşanan belirsizlik nedeniyle Futbolcular Derneği üyesi futbolcular bugün eylem yapacak.

"Formanı kap gel" sloganıyla saat 10:30’da Sağlık Bakanlığına, 10:45'te ise Futbol Federasyonuna yürüyecek olan futbolcular seslerini duyurmaya çalışacaklar. Fubtolcular Sağlık Bakanlığına siyah çelenk, Futbol Federasyonuna ise futbol malzemeleri bırakacaklar.

Temaslı takip sistemi konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle futbolda yeni sezonun oynanma ihtimali oldukça azalmıştı.

