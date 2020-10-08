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Futbolcular Derneğinin beklentisi Dana’dan

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Futbolcular Derneği, Kemal Deniz Dana ve ilgili kurumların futbolun başlaması için gerekli adımları atmasını talep etti

Futbolcular Derneğinin beklentisi Dana’dan
Futbolcular Derneği, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana ve ilgili kurumların futbolun başlaması için gerekli adımları atmasını talep etti.
“Futbolcular Derneği olarak, son günlerde aldığımız haberler doğrultusunda TC elçiliğinin futbol kulüplerine yönelik yapmış olduğu eşofman, ayakkabı ve bunun gibi malzeme yardımları için, futbolcular olarak teşekkürü bir borç biliriz.
Bu yardımların manevi anlamda bizleri ne kadar mutlu ettiği konusunda hemfikiriz ancak gerek sezon planlamasının federasyon tarafından halen açıklanmaması, gerekse yapılacak olan protokolün halen daha sonuçlanamaması bizleri bir o kadar tedirgin etmektedir.
Özellikle protokol için görevlendirilen Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı sayın Kemal Deniz Dana ve ilgili kurumların çok özlediğimiz futbola biran önce başlamamız için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz.”
 
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