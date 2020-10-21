Futbolcular Derneğinden kınama

Futbolcular Derneği, spor konusunda 3 aydır hiçbir karar üretemeyen Hükümet, Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı, Spor Dairesi, Sağlık Üst Kurulu, dernek ve federasyonları kınayan bir açıklama yaptı

Futbolcular Derneği, Hükümet, Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı, Spor Dairesi, Sağlık Üst Kurulu, dernek ve federasyonları kınayan bir açıklama yaptı.

Futbolcular Derneği, spor konusunda 3 aydır hiçbir karar üretemeyen kurumları şiddetle kınarız açıklamasını yaparken, açıklamada şu sözlere yer verdi:

“Ülkenin her noktasına hitap eden, en büyük sektörlerden biri olan futbolumuzun bu süreçte geldiği son nokta içler acısı durumda olduğumuzu göstermektedir.

2,5-3 aydır futbolla ilgili durumun ne olacağına karar verilememesi ve herhangi bir çözüm bulunamamasını hayretler içerisinde izlemekteyiz. Hükümet, Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı, Spor Dairesi, Sağlık Üst Kurulu veya diğer tüm dernek ve federasyonlar, 3 aylık bir zaman geçmesine rağmen temaslı sporların hangi şartlarda veya hangi şekilde oynanacağı çözümünü bulamamaları, çözüm arama yerine birbirleri ile sürtüşmeleri, sadece ülke futbolunu değil, bu sektörden maddi kazanç sağlayan birçok yerel çalışanı da etkilemiş durumdadır.

Sadece geliri futbol sektöründen olan ve evine ekmek götüremeyecek futbolcuları düşünmeden, okul parası karşılığı futbol oynayan gençlerimizin okula dahi yazılamayacağının farkına varmadan 3 aydır hiçbir karar üretemeyen kurumları şiddetle kınıyoruz.

Bu durum ülke gençliğine ve spora yapılan çok büyük bir haksızlık olup, ilgili kurumların biran önce bu yanlıştan dönülmesini ve bizlere futbolumuzu geri vermelerini umuyoruz.

Alınamayan kararlardan ötürü 23 Ekim Cuma günü, saat 14:00’te Lefkoşa Atatürk Stadyumunda basın açıklaması yapılacaktır . Tüm başkan, antrenör, futbolcu, hakem, basın mensubu ve sporseverleri bir bütün olmak için desteğe bekliyoruz. Futbol bir sektördür, bu sektörde hepimizindir.”

