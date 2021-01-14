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Futbolcular Derneğinden bir avantaj daha

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Futbolcular Derneğinden bir avantaj daha
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Futbolcular Derneğinde Berkem Korbay başkanlığındaki yönetim kurulu, üyelerine avantaj sağlamak için kurumlarla iş birliği anlaşmalarına devam ederken, bu kez üyelere masaj ve terapi avantajı sağlama adına “Massage Cyprus” ile anlaşma yapıldı.
Futbolcular Derneği ile “Massage Cyprus” arasında yapılan anlaşma ile ilgili olarak Futbolcular Derneğinden yapılan açıklamada “ Futbolcular Derneği ile “Massage Cyprus” arasında yapılan anlaşmayı tüm futbolcu kardeşlerimize ve kamuoyuna duyururuz. Niyazi Akartürk’e destekleri için teşekkür ederiz.
Bu avantajlardan yararlanmak isteyen Futbolcu kardeşlerimizin tek yapması gereken yıllık 50 TL gibi cüzi bir miktara derneğimize üye olmasıdır.” ifadeleri kullanıldı.
 
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