Futbolcular Derneğinden bir anlaşma daha

Futbolcular Derneği, Yusuf Kaymak Yapı Market ile de anlaşma imzalayarak, üyelerine yönelik avantajlar sağlamaya devam ediyor

Berkem Korbay başkanlığındaki Futbolcular Derneği yönetim kurulu, üyelerine yönelik avantajlar sağlayacak anlaşmalara devam ediyor.

Futbolcular Derneği yönetim kurulundan, Yusuf Kaymak Yapı Market ile yapılan anlaşma ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“Futbolcular Derneği yönetim kurulu üyelerimizden Özbahar kardeşlerin de sahipleri olduğu Yusuf Kaymak Yapı Market ile 31 Aralık 2021'e kadar geçerli olacak sponsorluk anlaşması gereği;

Üyelerimiz, Kale Boya ve Marshall Boya alımlarında ve bunun yanı sıra yapacağı diğer hırdavat, inşaat malzemeleri alımlarında %15 indirime sahip olabilecektir.Derneğimize katkılarından ötürü Yusuf Kaymak Ticaret ailesine teşekkürü bir borç biliriz.

Bu avantajlardan yararlanmak isteyen futbolcu arkadaşlarımızın tek yapması gereken yıllık sadece 50 TL gibi cüzi bir miktar karşılığında Futbolcular Derneğine üye olmasıdır.”



