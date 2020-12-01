Futbolcular Derneğinde genel kurul günü

Futbolcular Derneğinde başkan Kaan Güder'in istifası nedeniyle boşalan başkanlık için bugün olağanüstü genel kurul gerçekleştirilecek.

KTSYD binasında saat 19:00’dagerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda Fırat Ersalan ile Berkem Korbay, üyelerden başkanlık oy isteyecekler.

Açılış, Divan başkanlığının oluşumu, Mali raporların sunumu ve aklanması, Başkan adaylarının genel görüş, dilek ve temennileri, Genel başkanlık seçimi ve Kapanış gündemiyle gerçekleştirilecek genel kurul, Futbolcular Derneğinin ilk seçimli genel kurulu olacak.

