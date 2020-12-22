banner583
banner572
Bu aracın sürücüsünün okuma yazması yok herhalde
Bu aracın sürücüsünün okuma yazması yok herhalde
92 0
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
516 0
 
Çamurdan zaferle çıktılar
Çamurdan zaferle çıktılar
16 0
Girne’de 27 Suriyeli bulundu
Girne’de 27 Suriyeli bulundu
83 0
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı
24 0
Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı
Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı
274 0
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
15 0
banner529
banner570

Futbolcular Derneği yönetimi toplandı

banner476

banner577
Futbolcular Derneği yönetimi toplandı
Berkem Korbay başkanlığında yeni oluşturulan Futbolcular Derneği yönetim kurulu toplantı gerçekleştirdi.
Yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, “Futbolcu üyelikleri,sözleşmeler, sponsorluk anlaşmaları onay ve görüşmeleri, resmi ziyaretlerin planlanması,bölgesel toplantıların planlanması,dernek içi faaliyetlerin belirlenmesi”konuları görüşüldü.
Futbolcular Derneği yönetim kurulu üyeleri toplantıda çeşitli görüş ve önerilerini detoplantı gündemine getirdiler.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.