Futbolcular Derneği yönetimi toplandı

Berkem Korbay başkanlığında yeni oluşturulan Futbolcular Derneği yönetim kurulu toplantı gerçekleştirdi.
Yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, “Futbolcu üyelikleri,sözleşmeler, sponsorluk anlaşmaları onay ve görüşmeleri, resmi ziyaretlerin planlanması,bölgesel toplantıların planlanması,dernek içi faaliyetlerin belirlenmesi”konuları görüşüldü.
Futbolcular Derneği yönetim kurulu üyeleri toplantıda çeşitli görüş ve önerilerini detoplantı gündemine getirdiler.
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