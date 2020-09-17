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Futbolcular Derneği, Sertoğlu’nun açıklamalarını değerlendirecek

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Futbolcular Derneği,“Hasan Sertoğlu’nun yaptığı açıklamadan sonra derneğin tek gündemini “Futbol oynansın mı? Oynanmasın mı? şeklinde oluşturduğunu açıklarken, Hasan Sertoğlu’nun açıklamalarını değerlendirme gündemi ile toplanacak

Futbolcular Derneği, Sertoğlu’nun açıklamalarını değerlendirecek
Futbolcular Derneği yönetim kurulu,Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nun yaptığı açıklamalarla ilgili bilgilendirme açıklaması yaptı.
Kıbrıs Türk Futbolcular Derneği yönetim kurulunun açıklaması şöyle:
“KTFF Başkanı sayın Hasan Sertoğlu’nun yaptığı açıklamadan sonra derneğimizin tek gündemini “Futbol oynansın mı? Oynanmasın mı? şeklinde oluşturmuştur.
Bu süreçte yönetim kurulumuz Cuma saat 21:00’da konuyla ilgili son toplantısını gerçekleştirecek ve sonucunda basın açıklaması yapılacaktır.
Düşüncelerimizi futbolcu kardeşlerimiz için en sağlıklı olacak şekilde aktaracak ve ona göre hareket edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.”
 
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