Futbolcular Derneği, Sertoğlu’nun açıklamalarını değerlendirecek

Futbolcular Derneği yönetim kurulu,Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nun yaptığı açıklamalarla ilgili bilgilendirme açıklaması yaptı.
Kıbrıs Türk Futbolcular Derneği yönetim kurulunun açıklaması şöyle:
“KTFF Başkanı sayın Hasan Sertoğlu’nun yaptığı açıklamadan sonra derneğimizin tek gündemini “Futbol oynansın mı? Oynanmasın mı? şeklinde oluşturmuştur.
Bu süreçte yönetim kurulumuz Cuma saat 21:00’da konuyla ilgili son toplantısını gerçekleştirecek ve sonucunda basın açıklaması yapılacaktır.
Düşüncelerimizi futbolcu kardeşlerimiz için en sağlıklı olacak şekilde aktaracak ve ona göre hareket edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.”
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