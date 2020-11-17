Futbolcular Derneği'nde genel kurul tarihi belirlendi

Futbolcular Derneği yönetim kurulu, genel kurul tarihini açıklarken, seçim tarihini ve başkan adaylığı için aranan şartları açıkladı

Futbolcular Derneği yönetim kurulu, 17 Kasım’da yaptığı toplantıda Kaan Güder'in başkanlıktan istifası nedeniyle olağanüstü genel kurulu kararı aldı.

Seçim tarihi olarak 02 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 19:00 olarak belirleyenFutbolcular Derneği yönetim kurulu, başkanlık adayı için aranan şartlar da açıkladı.

Başkanlık adayı için aranan şartlar şöyle:

1 – 18 Yaşını doldurmuş olmak

2- Futbolcular Derneği aktif üyesi olmak

3- Geriye dönük aidat borcu bulunmaması

Başkan adayı olacak olan kişilerin olağanüstü genel kurul tarihinden itibaren; En az On (10) gün içerisinde başkan adaylığını belirten yazısını kimlik kartı fotokopisi ile (Spor Dairesi Binası) Esin Sonay adına bırakması gerekmektedir.

Dernek yönetim kurulu bu başvuruları müracaat son gününden itibaren en geç üç (3) gün içerisinde değerlendirmeye alacak.