Futbolcular Derneği Kupası Çetinkaya'nın oldu

Çetinkaya U13 Futbol Takımı, ilk kez düzenlenen Futbolcular Derneği Kupası'nı müzesine götürdü

Futbolcular Derneği’nin organize ettiği ve bu yıl ilk kez düzenlenen Futbolcular Derneği Kupası’nında kazanan Çetinkaya oldu.

Güzelyurt Sentetik Sahası'nda Binatlı u13 ile Çetinkaya u13 arasında oynan maçı Çetinkaya takımı kazandı.

Maç sonunda şampiyon Çetinkaya'ya kupasını Futbolcular Derneği Başkanı BerkemKorbay takdim etti.

