Futbolcular Derneği Kupası Çetinkaya'nın oldu

Futbolcular Derneği’nin organize ettiği ve bu yıl ilk kez düzenlenen Futbolcular Derneği Kupası’nında kazanan Çetinkaya oldu.
Güzelyurt Sentetik Sahası'nda Binatlı u13 ile Çetinkaya u13 arasında oynan maçı Çetinkaya takımı kazandı.
Maç sonunda şampiyon Çetinkaya'ya kupasını Futbolcular Derneği Başkanı BerkemKorbay takdim etti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.