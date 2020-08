Futbolcular Derneği: Futbolcunun askıda kalması kuralı değişmeli

Futbolcular Derneği, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF) aldığı radikal kararlarla ilgili bir değerlendirme açıklaması yaparken, kulüplerin transferde çeklerinin karşılıksız çıkması durumunda futbolcunun ilk transfer dönemine değin askıda kalması kuralını olumsuz bulurken, bu sorunun aşılması için öneride bulundu

Futbolcular Derneği, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF) aldığı radikal kararlarla ilgili bir değerlendirme açıklaması yaptı.

Futbolcular Derneğinin açıklaması şöyle:

“Geçtiğimiz günlerde KTFF’nin bazı radikal kararlar aldığı herkes tarafından bilinmektedir. Alınan kararların içerikleri ile inceleme ve fikir alış verişlerinde bulunmaya devam ediyor olsak da özellikle transfer ile ilgili olarak ilgili kulüplerin federasyon nezdinde çek ve/veya nakit olarak ödenmesi hususu ile ilgili açıklama ihtiyacında bulunduğumuzu belirtmek isteriz.

Derneğimiz göreve başladığı ilk günden itibaren futbolcuların özlük ve sağlık haklarını kulüpler karşısında korumaya ve profesyonelliğe ilk adım atma yönünde Futbolcu Sözleşmelerini getirme hususunda önemli adımlar atarak sonuna yaklaştığını parantez içerisinde belirtmemizde fayda olduğunu düşünmektedir.

Bu hususun dışında yukarıda bahsedilen ilgili maddede kulüpler tarafından transfere yönelik verilecek çeklerin karşılıksız çıkması durumunda futbolcu ilk transfer dönemine değin askıda kalacağı keza ilgili kulübe transfer yasağı konulacağı belirtilmiştir. Bu maddenin esas gayesini irdelediğimizde her ne kadar da kulüplere bir yaptırım gibi gözükse de dolaylı olarak futbolcunun lisansının askıya alınması bire bir özlük haklarını korumayacağı nettir.

Kulüplerin arasında gerçekleşecek transferlerin maddiyata bağlı olmasının futbolcunun manevi değeri olan futbol sevgisinin önüne geçmesi kabul edilebilir bir anlayış değildir.

Yine bu bağlamda belirtilmek istenen iyi anlaşılmadır ki, KTFF’nin geçmiş dönemden gelen gelişimini ve/veya emeklerini ve/veya iç işleyişine göre karşılaştığı sorunlara göre kararlar almasını da göz ardı edeceğimiz anlamına gelmediğini vurgulayarak futbolcu kardeşlerimizin transferlerinde kulüplerinden, KTFF nezdinde yapılacak transferlerle ilgili olarak nakit yapılmasını ve/veya ilgili çeklerin ileri tarihli ödemelere ilişkin olarak karşılığının ilgili banka tarafından “Good For Payment” mühürü vurularak her türlü durumda karşılıksız çıkmasını önlemesini önerir ve telkinde bulunuruz.

Bu yönde yapılacak transferlerin futbolcu kardeşlerimizin askıda kalmasını önleyeceğinin garantisi olduğu gibi kulüplerimizin de futbolcuların transfer sıkıntısı hususunda kafalarında soru işareti kalmayıp kendini tamamen motive edebilmesi bakımından anlayış göstermesini rica ederiz.”