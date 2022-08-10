Futbolcular Derneği: Bize en büyük ambargoyu kim uyguluyor sormak istiyoruz

Futbolcular Derneği, Ersin Tatar ile Hasan Sertoğlu arasında başlayan gerginlik ile ilgili açıklamada bulunurken, Dernek sorular ile sorunlarını ortaya koyarken, “Bize en büyük ambargoyu kim uyguluyor, sormak istiyoruz.” dedi



Dernek kamuoyuna 8 soru yöneltirken, açıklamanın sonuna da “Son olarak konu ambargo ise bize en büyük ambargoyu kim uyguluyor sormak istiyoruz, maddeleri artırarak gerekli kınamayı yerimize sizler yapınız” ifadelerini kullandı.

Konu ile ilgili açıklama şu şekilde:

Spor ailesinin, özellikle dünyada da olduğu gibi adamızda da 20 bin kadar bireye hitap eden futbol ailesinin bir parçası olarak bizler de dernek olarak son yapılan açıklamaları şaşkınlıkla ve tepki ile takip ettik.

Uzun yazmaktansa sorular ile sorunlarımızı görün…

1- Bugün ülkemizde Türkiye'mizin adı en nadir duyulmuş arka mahalle takımı bile neden biz Kıbrıslı Türk gençler ile birlikte aynı sahada iki Ay-Yıldızlı bayrak altında forma terletemiyor? Bu bizim dünyada insan hakkımıza, Müslümanlığımıza, Türklüğümüze en büyük darbe değil mi? Ne zaman bu ambargoları çiğneyip milli marş sonrası kendimizi dünyadan, İslam ailesinden hissedeceğiz?

2- Bugün ülkemizde SPOR BAKANLIĞI yoktur. Neredeyse rutin olarak her ay değişen spor dairesi müdürleri ve bu dairenin hangi bakanlığa bağlı olduğunu takip etmekte zorlandığımız bir süreç içerisindeyiz. Bu durumdan dolayı ise, sponsorların desteğini almasa bu ülkede FUTBOL oynanamayacak. Sorumuz şu? Hali hazırda görüntüsü sahaya benzeyen kaç sahamız bulunmaktadır? Tuvaletlerini bile temizleyemediğiniz sahalarımızdan memnun musunuz? (Geçen gün başkentin 4 takımı okullar sahasında resmen sahayı parselleyerek antrenman yaptı.)

3. Sporcuyu, spor adamını koruyacak, en azından sağlığını sigorta edecek bir güvencesi var mı? Çok basit örnekle koca hükümetimiz sporcusunu sakat kalmasın diye bir çapraz bağ ameliyatı yapacak durumda mı? Yoksa sporcu kardeşimiz kulüp başkanının yardımları ile mi ameliyat olur?

4- Spora aktarılan katkı nerede? Her sene hakem kardeşlerimiz binbir zorluk ile mücadele ettiği dönemde paşa gönül mü beklemek zorunda kalacaklar? Bu sene maçların oynanıp oynanmayacağını bile bilmiyoruz? Neden mi? Sizin katkıdan haberiniz var mı?

5- Federasyonumuz ile Kulüpler birliğimiz ile veya Futbolcular derneğimiz ile FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİ hiç mutabakat veya iletişime geçen oldu mu devlet mercilerimizden? Yoksa Allah ile canımız mı dendi?

6- Bu ülkeden elini kolunu sallayarak kaçan kulüpleri tarafından yetiştirilmiş paralar emekler harcanmış genç kardeşlerimize karşılık en azından anavatanımız ile bir diyalog kuruldu mu? (Buna yabancı kardeşlerimiz de dahil)

7- Bu ülkede TC statüsünde oynayan onca kardeşimiz var, biz KKTC statüsünde TC'de neden oynayamıyoruz. TC kimliğimiz yok ise orada oynayabilir miyiz?

8- CONİFA NERDE? Süper Kupa için İngiltere’ye giden milli takımımız gidip geri mi gelmedi? Küçük Dünya kupası vardı o ne oldu, Rum federasyonuna yama olacaktık olduk da bizim mi haberimiz yok? Biz neredeyiz? Milli takımımız nerede?...

Son olarak konu ambargo ise bize en büyük ambargoyu kim uyguluyor sormak istiyoruz, maddeleri artırarak gerekli kınamayı yerimize sizler yapınız. Saygı ve sevgilerle.



Konya’da başlayan İslami Dayanışma Oyunları’nda Kıbrıslı Türklerin yer almamasının yankıları sürerken, son günlerde yaşananlarla beraber ülke futbolunda yaşanan sorunlara yönelik bir açıklamada Futbolcular Derneği’nden geldi.Dernek kamuoyuna 8 soru yöneltirken, açıklamanın sonuna da “Son olarak konu ambargo ise bize en büyük ambargoyu kim uyguluyor sormak istiyoruz, maddeleri artırarak gerekli kınamayı yerimize sizler yapınız” ifadelerini kullandı.Konu ile ilgili açıklama şu şekilde:Spor ailesinin, özellikle dünyada da olduğu gibi adamızda da 20 bin kadar bireye hitap eden futbol ailesinin bir parçası olarak bizler de dernek olarak son yapılan açıklamaları şaşkınlıkla ve tepki ile takip ettik.Uzun yazmaktansa sorular ile sorunlarımızı görün…1- Bugün ülkemizde Türkiye'mizin adı en nadir duyulmuş arka mahalle takımı bile neden biz Kıbrıslı Türk gençler ile birlikte aynı sahada iki Ay-Yıldızlı bayrak altında forma terletemiyor? Bu bizim dünyada insan hakkımıza, Müslümanlığımıza, Türklüğümüze en büyük darbe değil mi? Ne zaman bu ambargoları çiğneyip milli marş sonrası kendimizi dünyadan, İslam ailesinden hissedeceğiz?2- Bugün ülkemizde SPOR BAKANLIĞI yoktur. Neredeyse rutin olarak her ay değişen spor dairesi müdürleri ve bu dairenin hangi bakanlığa bağlı olduğunu takip etmekte zorlandığımız bir süreç içerisindeyiz. Bu durumdan dolayı ise, sponsorların desteğini almasa bu ülkede FUTBOL oynanamayacak. Sorumuz şu? Hali hazırda görüntüsü sahaya benzeyen kaç sahamız bulunmaktadır? Tuvaletlerini bile temizleyemediğiniz sahalarımızdan memnun musunuz? (Geçen gün başkentin 4 takımı okullar sahasında resmen sahayı parselleyerek antrenman yaptı.)3. Sporcuyu, spor adamını koruyacak, en azından sağlığını sigorta edecek bir güvencesi var mı? Çok basit örnekle koca hükümetimiz sporcusunu sakat kalmasın diye bir çapraz bağ ameliyatı yapacak durumda mı? Yoksa sporcu kardeşimiz kulüp başkanının yardımları ile mi ameliyat olur?4- Spora aktarılan katkı nerede? Her sene hakem kardeşlerimiz binbir zorluk ile mücadele ettiği dönemde paşa gönül mü beklemek zorunda kalacaklar? Bu sene maçların oynanıp oynanmayacağını bile bilmiyoruz? Neden mi? Sizin katkıdan haberiniz var mı?5- Federasyonumuz ile Kulüpler birliğimiz ile veya Futbolcular derneğimiz ile FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİ hiç mutabakat veya iletişime geçen oldu mu devlet mercilerimizden? Yoksa Allah ile canımız mı dendi?6- Bu ülkeden elini kolunu sallayarak kaçan kulüpleri tarafından yetiştirilmiş paralar emekler harcanmış genç kardeşlerimize karşılık en azından anavatanımız ile bir diyalog kuruldu mu? (Buna yabancı kardeşlerimiz de dahil)7- Bu ülkede TC statüsünde oynayan onca kardeşimiz var, biz KKTC statüsünde TC'de neden oynayamıyoruz. TC kimliğimiz yok ise orada oynayabilir miyiz?8- CONİFA NERDE? Süper Kupa için İngiltere’ye giden milli takımımız gidip geri mi gelmedi? Küçük Dünya kupası vardı o ne oldu, Rum federasyonuna yama olacaktık olduk da bizim mi haberimiz yok? Biz neredeyiz? Milli takımımız nerede?...Son olarak konu ambargo ise bize en büyük ambargoyu kim uyguluyor sormak istiyoruz, maddeleri artırarak gerekli kınamayı yerimize sizler yapınız. Saygı ve sevgilerle.